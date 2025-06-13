Maaş tehdidini kabul etmiyoruz

Haber Merkezi

Hasta Yönetim Platformu adı altında hasta izlenim hizmetlerinde yapılan değişikliğe tepki gösteren ebe ve hemşireler geçim mücadelesi veren profesyonel meslek grubuna yapılan bu maaş tehdidini kabul etmediklerini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş, “Hekimlere ücret kesintisi tehdidiyle yaptırılmaya çalışılan iş yükü şimdi de ebe hemşirelere yüklenmeye çalışılıyor” dedi.

AYDA 500 BULGU İZLENİMİ

Erdoğmuş “Sürekli bir teşvik dayatması, yaşlı sağlığı izlemi gibi mesleki sorumluluklarını aşan yeni izlemler ve bunlara rağmen bir de adaletsiz teşvik ve destek ödemeleri ile yoksulluk sınırında bir yaşam… Ebe ve hemşireler sekiz kollu ahtapot hızında çalışıp karşılığını görememekten, yok sayılmaktan yoruldu” eleştirisinde bulundu. Güzel bir habermiş gibi lanse edilen ve ebe hemşirelere maaşlarında katkı sağlayacağı öne sürülen hastalık yönetim programına girilmesi istenen hasta izlemlerinin yapılabilmesinin imkansızlığına dikat çeken Erdoğmuş, şöyle devam etti:

“Koruyucu sağlık hizmetlerini büyük bir fedakarlıkla yapan ebe hemşirelerin; 15-49 yaş kadın izlemi, gebe tespiti ve izlemi, bebek aşı ve izlemi, çocuk aşı ve izlemi, aile planlaması izlemi, otizm takibi, kanser taramaları takibi, hekimlerin HYP takibi için hastaların vital bulguları ve obezite takibi gibi yoğun bir iş yükü varken aldığı maaşı birebir etkileyen yeni işler yüklendi. Toplum sağlığını, koruyucu hizmet yükünü üstlenen ebe hemşireler aylık yapılması mümkün olmayan bir oranda, örneğin bir ayda 500-600 kişinin vital bulgu izlemini yaparsa ücretini tam alabilecek. Yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında geçim mücadelesi veren profesyonel meslek grubuna yapılan bu maaş tehdidini ve HYP baskısını kabul etmiyoruz.”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Türkü Yağmur Nehir de ‘‘Sağlık Bakanlığı bu haklı feryadı duymalıdır ve performansa dayalı bu adaletsiz kesinti uygulamasından bir an önce vazgeçerek, sahanın gerçeklerine uygun, hakkaniyetli bir düzenleme hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde, zaten zor şartlarda görev yapan binlerce aile hekiminin motivasyonunun daha da düşeceği ve bunun halk sağlığına olumsuz yansımalarının kaçınılmaz olacağı kesindir" değerlendirmesini yaptı.