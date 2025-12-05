Maaş ve tazminatlar için direniş sürüyor

Haber Merkezi

Üç aydır maaşlarını alamayan Döksan Döküm işçileri haklarını almak için 4 gündür üretimi durdurdukları fabrika içerisinde mücadelelerine devam ediyor. Evrensel’in haberine göre, üç aydır maaşlarını alamayan Döksan Döküm işçileri haklarını alabilmek için 1 aralık sabahından bu yana fabrikaya kapandı. 54 işçinin tamamını Kod-49 ile işten atan patronun, Gebze'deki fabrikayı kapatıp Bilecik'te faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi.

İşten atmalara ve hak gaspına karşı fabrika içerisinde direnişlerini sürdüren işçiler ise haklarını alana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Fabrika içerisinde yürüyüş yapan işçiler, "Ücret hakkımız gasbedilemez", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Döksan şaşırma sabrımızı taşırma" ve "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı. Boş cüzdanlarını gösteren işçiler, "Birikmiş maaşlarımızı alamadığımız için cüzdanımız boş" dedi.

Döksan işçilerini ziyaret eden Türk Metal Gebze 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Teke ise, "Döksan'da zulme karşı omuz omuzayız. Bizi öldürmeyen yara güçlendirir. İnadına direneceğiz, kazanacağız" dedi.