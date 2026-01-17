Maaşlar yatmaya başladı: Milyonlarca emekliyi bekleyen tehlike

En düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye yükseltecek teklif geçen günlerde Komisyon’dan geçti. Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

Ancak SSK emeklilerine enflasyon artışıyla getirilen yüzde 12,19 enflasyon artışıyla getirilen zamlı maaşlar bugün itibarıyla yatmaya başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacak.

4A (SSK) kapsamında olan emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında şu takvime göre alacak.

MİLYONLARCASI ZAMSIZ MAAŞ ALACAK

Ancak kanun teklifi geçmediği için kök maaşı 20 bin TL’nin altında olanlar ve geçen yılın sonunda 16 bin 881 TL emekli aylığı alanlar maaşlarını zamsız almaya başlayacak.

Kanun teklifi henüz Meclis Genel Kurulu’ndan geçmediği için milyonlarca emeklinin zamlı maaşlarını alıp almayacağı ya da ne zaman alacağı ise belirsiz.