Maaşları 3 aydır ödenmeyen 200 seramik işçisi iş bıraktı

Emek Servisi

Kocaeli Gebze Muallimköy'de bulunan Bocchi Sanikey Seramik fabrikasında çalışan ve aylardır maaşlarını alamayan işçiler iş bıraktı. 8 gün önce üretimi durduran emekçiler Kasım ayından beri maaş alamadıklarını, patronun kendilerini keyfi izne çıkarttığını ve bu süreçte yevmiyelerinden kesintiler yapıldığını ifade etti.

400 çalışanın olduğu fabrikada yaklaşık 200 işçi direnişte. Emekçiler, örgütlü oldukları Çimse-İş'e de tepkili olduklarını belirtti, sendikanın direniş sürecinde fabrika önünde fiilen bulunmadığını ifade etti.

Yasal olarak işçilerin, ücretlerini alamadıkları takdirde iş bırakma hakkına sahip olduğunu ifade eden Patronların Ensesindeyiz’den gönüllü avukat Furkan Anlat, “İçeride kalan bütün ücretlerin ödenmesi, maaşların bundan sonrası için eksiksiz ve gününde yatması, keyfi ücretsiz izne çıkarma uygulamasının son bulması ve bu eyleme katılan hiçbir işçinin işten çıkartılmaması olmak üzere 4 talep var. Taleplere dair geçen hafta iki kez patronla görüşme yaptılar. Patron toplantıda, 16 Ocak’ta Kasım ayı maaşının ödenmesini ve kalan maaşları da 15 günlük bir süre içerisinde ödeyeceğini söyledi. Bu teklif işçiler tarafından kabul edilmedi” dedi.

3 aydır maaş alamadıklarını vurgulayan Mehmet Kılınç ise, “Maaşlarımızı alamadığımız süreçte bize hep, ‘Param yok, borçluyum’ gibi şeyler söylendi. Yağmurda, soğukta direniyoruz günlerdir. Mücadele etmekten başka alternatifimiz yok” dedi. Sendikanın yanlarında durmadığını ifade eden Serkan Polat, “Bu soğuk havada, burada bir mücadele sürdürüyoruz. Sendikadan çadır istedik, bize çadır dahi vermediler. İş bırakma kararı sendikanın değil, işçilerin kararıydı. Patron sürekli olarak keyfi izne çıkartıyor, yevmiyelerimizden kesiyor, haliyle sigortamızdan da kesiliyor. Artık buna bir son verilsin istiyoruz, insanca koşullarda çalışmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.