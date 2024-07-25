Maaşlarını hem geç hem eksik verdiler

Emek Servisi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde TSM Enerji İnşaat şirketinde çalışan işçiler, Kurban Bayramı’ndan beri alamadıkları maaşlarının eksik yatmasından dolayı iş bıraktı. Evrensel’in haberine göre işçiler, her ay 20-25 bin liraya kadar eksik maaş alıyor. İşçiler, İçtaş İnşaat bünyesinde çalışan diğer işçilerin ise henüz maaşlarını alamadığını anlattı, bu işçilerin de eksik maaş yatırıldığı takdirde iş bırakacağı öğrenildi.

Kurban Bayramı’ndan beridir maaşlarının yatmadığını anlatan bir işçi, “Bayramdan beridir maaşlarımız yatmıyor. Bugün maaşlar yattı ancak 10-20 hatta 25 bin liraya yakın kesintili olarak yatan maaşlarımız var” diye konuştu. Bir başka işçi ise sorunların her ay tekrar ettiğini anlatarak, "Hiçbir ay düzgün maaş yatmıyor. İşin başında duruyoruz, çalışmıyoruz” dedi.

İşçiler, düzenli maaş yatmasını talep ederek, “Aylarca yatmayan maaşlardan bu kadar kesinti olmasını kabul etmiyoruz, maaşlarımız yatsın. Bundan sonra maaşlar düzenli bir şekilde yatırılsın, kesinti olmadan yatırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.