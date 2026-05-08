Mabel Matiz'e açılan davada beraat kararı verildi

"Perperişan" şarkısının sözleri nedeniyle "müstehcenlik" gerekçesiyle Mabel Matiz hakkında açılan davanın dördüncü duruşmasında beraat kararı çıktı.

'Perperişan' adlı şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karacan'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmaya Mabel Matiz katılmazken avukatları salonda hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan avukatı, "Bugün köylerde düğünlerde çalan şarkılardan rahatsız olmayan kesimin, müvekkilimin şarkısında geçen sadece bir cümleden rahatsız olması gerçekçi gelmiyor" dedi.

Mahkeme, görülen karar duruşmasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Mabel Matiz'in beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN İddianamede, "Perperişan isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ya da ruhsal metaforlarlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu ve cinsel birleşmeye yönelik herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde betimlemeler yapıldığı" öne sürüldü. Şarkının Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada ve dijital platformlarda umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının uygulanmadığı vurgulandı. Şarkının bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilen iddianamede, şarkının çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olmasının Matiz'in üzerine atılı suçun nitelikli haline sebebiyet verdiğine kanaat getirildi. Matiz'in ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, şarkıda geçen 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözünü sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylediği vurgulanan iddianamede, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı savunuldu. Savcılık Mabel Matiz mahlaslı Fatih Karaca’nın, "Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

ÖNCEKİ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Mütalaasını açıklayan savcı, Matiz’in şarkısında "bedensel ve ruhsal metaforlarla çağrışımlar yaptığını" iddia etti. Savcı, "Şarkı sözlerinde cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler yapıldı, genel ahlaka aykırı şarkı sözlerini çocukların da ulaşabileceği platformlarda yayınlandı" dedi.

Matiz'in cezalandırılması gerektiğini belirten Aile Bakanlığı avukatı beyanlarında şöyle dedi: "Cinsel çağrışımlar yapıldığı çok açık. Edebe aykırılık da mevcut burada. Burada bu suçlamaların yer aldığını düşündüğümüzden sanığın cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz."

Matiz’in avukatları mütalaaya karşı savunma için süre talep etti.

27 Mart'taki duurşmada mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda Aile Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul etmişti.

NE OLMUŞTU?

Mabel Matiz’in şarkısı hakkında önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti. Şarkı hakkında bu talebin ardından erişim engeli kararı verilmişti.

Ardından ise önce İçişleri Bakanlığı, sonra Büyük Birlik Partisi şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ardından savcılıkta ifade veren Matiz hakkındaki suçlamaları reddederek şunları söylemişti:

"Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde geçen 'Cici Toybebe' sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. 'Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözleriyle ise 'evine haber yollamak' anlamını kastettim. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Bu şarkı 1,5 yıl önce kaydedilmiştir ve binlerce insan tarafından dinlenmiştir. Şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlamadan önce dinlettiğim insanlardan bu yönde en ufak bir yorum duysaydım, şarkıyı hemen kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağını düşündüğüm eserlerde gerekli inisiyatifi alıp müdahalede bulunuyor ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin, 'Dam Üstüne Çul Serer' türküsünde yer alan 'Küçükten yar sevene cennete gönderseler' ibaresini 'Güzelden yar sevene cennete gönderseler' şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassasiyetim yüksektir. Bu konsere ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Matiz hakkında hazırlanan iddianamede, "Perperişan" şarkısının sözlerinin 'çocuklar için tehlike arz ettiği' iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.