Mabel Matiz'e istenen ceza belli oldu

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında iddianame düzenlendi.

Mabel Matiz hakkında ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde 'müstehcen betimlemelerin yapıldığı' ve yaş sınırlaması olmaması nedeniyle 'çocuklar için tehlike arz ettiği' iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ŞARKI ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısının “kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık” gerekçesiyle engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuştu.

Mahkeme, 19 Eylül'de aldığı kararla şarkıyı erişim engeli getirmişti

MATİZ İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Mabel Matiz, 22 Eylül'de adliyeye gelerek savcılığa ifade vermişti.

Şarkının sözlerinde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmadığını belirten Matiz, şarkıyı sadece 8 Eylül'de bir kez söylediğini, sözlerinin yanlış anlaşılmasından sonra hiçbir konserinde yer vermediğini söylemişti.

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Mabel Matiz, savcılık ifadesinde şunları söylemişti:

“Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde geçen 'Cici Toybebe' sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. 'Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözleriyle ise 'evine haber yollamak' anlamını kastettim. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Bu şarkı 1,5 yıl önce kaydedilmiştir ve binlerce insan tarafından dinlenmiştir. Şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlamadan önce dinlettiğim insanlardan bu yönde en ufak bir yorum duysaydım, şarkıyı hemen kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağını düşündüğüm eserlerde gerekli inisiyatifi alıp müdahalede bulunuyor ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin, 'Dam Üstüne Çul Serer' türküsünde yer alan 'Küçükten yar sevene cennete gönderseler' ibaresini 'Güzelden yar sevene cennete gönderseler' şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassasiyetim yüksektir. Bu konsere ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."