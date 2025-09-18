Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi

İptal edilen müzik festivalleri, konserler, hakkında soruşturma açılan müzisyen ve eserler derken iktidarın kültür-sanat alanında baskıcı tutumu sürüyor. Bu kez de müzisyen Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı hedefte.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in 'Perperişan' adlı şarkısı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede; "şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği" ifade edildi.

Yapılan açıklamada "CİMER üzerinden yapılan başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetler olduğu" kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.