Mabel Matiz'in yargılandığı dava 27 Mart'a ertelendi: Bakanlık'tan rapor istendi

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, "Perperişan" isimli şarkısıyla "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" iddiasıyla bugün hakim karşısına çıktı.

Şarkıcı Mabel Matiz'in “Perperişan” isimli şarkısı nedeniyle İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da erişim engeli talep etmişti.

Talepler üzerine Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Halk TV'de yer alan habere göre Matiz, açılan dava kapsamında bugün, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma 27 Mart'a ertelendi

''ÇOCUKLAR VE GENÇLER BENİM HASSAS NOKTAM''

Mabel Matiz savunmasında,“Şarkının yazımında, sosyal medyada iddia edildiği gibi farklı veya olumsuz bir anlam bulunmamaktadır. Bu konuda son derece hassasım ve sanatçı duruşum da ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için her zaman özel bir konudur; bu nedenle bu hususta son derece dikkatliyim. İddia edildiği gibi bir niyetle bu eseri yazmış olmam kesinlikle söz konusu değildir. Yöneltilen suçlamaları ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

''SAL KUŞU HANESİNE’ İFADESİ HABER GÖNDERME AMAÇLIYDI''

Şarkı sözlerinde yetişkin bir bireyden bahsedildiğini söyleyen Mabel Matiz, “Cici bebe ifadesi, Ankara ağzında kullanılan bir deyimdir. “Toy” kelimesi ise ham, deneyimsiz bir bireyi ifade etmektedir. “Sal kuşu hanesine” ifadesi de haber gönderme amacıyla kullanılan geleneksel bir söylemdir. Söz konusu parça, belirli bir cinsiyete veya ilişki biçimine hitap etmemekte; herkes tarafından söylenebilecek, evrensel bir anlatı taşımaktadır. Bu nedenle şarkının bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin başka bir erkeğe hitabı şeklinde yorumlanması mümkün değildir.” İfadelerini kullandı.

''İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ''

Türkçemiz son derece zengin bir dildir ve birçok kelime farklı anlamlara gelebilmektedir diyerek, “Ancak ben bu kelimeleri iddia edilen anlamlarda kullanmadım. Halk edebiyatında “kuş” kelimesi kısmet anlamına da gelmektedir. Farklı çağrışımları olsa da, benim kastettiğim anlam kesinlikle iddia edilen hususlar değildir. Eserde, gözü kara bir âşığın aşkının büyüklüğünden kaynaklanan ifadeler kullanılmıştır. Sanatın, dilin zenginliği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

MABEL MATİZ’İN ŞARKISI AİLE BAKANLIĞI’NA SORULACAK

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dosyanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ihbarına, suça konu “müstehcenlik” iddiası taşıyan, sanık tarafından paylaşılan şarkı ve sözlerinin müstehcen olup olmadığına ve küçüklerin maneviyatları ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olup olmadığına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ndan rapor aldırılmasını talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 27 Mart’a erteledi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ünlü şarkıcı hakkında ise söz konusu soruşturma kapsamında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, Matiz hakkında 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.