Aydın Kuşadası'nda Güzelçamlıspor ile Bağarasıspor maçının ardından iki takım futbolcuları arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı.

Spor
  • 27.12.2025 20:39
  • Giriş: 27.12.2025 20:39
  • Güncelleme: 27.12.2025 20:41
Kaynak: DHA
Maç bitiminde kavga eden futbolcuları jandarma ayırdı
Fotoğraf: DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Güzelçamlıspor ile Bağarasıspor arasında oynanan futbol maçının ardından iki takım futbolcuları arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı.

Süper Amatör Lig’de Söke ilçesinin Bağarasıspor takımı, Kuşadası’nın Güzelçamlıspor ekibinin konuğu oldu. Üç kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı Bağasıspor 3-2 kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı taraftarların da sahaya girerek karıştığı kavgada, futbolcuları jandarma ekipleri güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga, maçı izlemeye gelen tribündeki taraftarlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

