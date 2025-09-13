Maç saati değişti! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi gün ve saat kaçta?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim olacak? Futbolseverlerin merak ettiği bu soruların cevapları ve daha fazlasının detaylar şöyle:

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 5. haftasında oynanacak derbide düdük Ozan Ergün’de olacak. Yardımcı hakemler Ceyhun Seşi Güzel ve Süleyman Özaydıl, dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olarak açıklandı. Böylece “Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim” sorusu yanıt bulmuş oldu.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR SÜPER LİG DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Trabzonspor Süper Lig derbisi Kadıköy’de, Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Yani “Fenerbahçe Trabzonspor maçı nerede oynanacak” sorusunun cevabı Kadıköy olacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman sorusunun yanıtı 14 Eylül 2025 Pazar günü. Mücadele Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor diyenler için karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Türkyie Basketbol A Milli Takımı'nın pazar akşamı saat 21'de Almanya ile oynayacağı final karşılaşması nedeniyle, daha önce saat 20.00 olarak açıklanan Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin saati saat 19:00'a çekildi.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusu oldu. Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR CANLI İZLE

Derbi günü taraftarların en çok aradığı terimlerden biri Fenerbahçe Trabzonspor canlı izle olacak. Bu dev karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.