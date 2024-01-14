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Maç sırasında stadyum kenarında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 14.01.2024 21:19
  • Giriş: 14.01.2024 21:19
  • Güncelleme: 14.01.2024 21:19
Kaynak: İHA
Maç sırasında stadyum kenarında çıkan yangın söndürüldü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde maç sırasında stadyum kenarında atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Emek Mahallesi’ndeki Safranbolu Stadyumu’nda meydana geldi. U-16 Ligi’nde Karabük İdmanyurdu ile Beşbinevlergücüspor arasında oynanan müsabaka sırasında iddiaya göre atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. Saha görevlilerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

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