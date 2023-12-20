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Maç sonu 3’lüsü Sacha Boey’dan

Ajans Haberleri
  • 20.12.2023 23:51
  • Giriş: 20.12.2023 23:51
  • Güncelleme: 20.12.2023 23:51
Kaynak: İHA
Maç sonu 3’lüsü Sacha Boey’dan

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

 
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Müsabakanın sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlere giderek galibiyeti kutladı. Fransız futbolcu Sacha Boey ise taraftarların isteği üzerine 3’lü çektirdi.

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