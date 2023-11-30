Macar Kültür Merkezi'nde "ArtOf3" sergisi sanatseverlerle buluştu

Ortak sanat ve dünya görüşüne sahip Macar sanat topluluğu "ArtOf3"nin sergisi, Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi'nde açıldı.

Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanatçılarla sergi dolayısıyla çıktıkları maceranın kendisini çok sevindirdiğini söyledi.

Serginin hızla akan zamanda ziyaretçileri kısa bir süre için de olsa bu telaştan kurtaran deneyim sunduğunu dile getiren Sipos, "Hayattaki deneyimlerini bizimle sanatları aracılığıyla paylaştıkları ve dünyayı birkaç kareliğine onların gözünden görmemize izin verdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.