Macaristan başardı, reçete benzer: Muhalefetin rotası tepkiyi örgütlemek

Baskının dozunu her geçen gün artıran iktidar muhalefeti yargı sopasıyla dizayn etmeye çalışıyor. CHP’ye yönelik “mutlak butlan” hamlesi ve seçilmiş yönetimin tasfiye edilmek istenmesi, sandıktan umudunu kesen iktidarın rejimi tahkim etmek için giriştiği son hamleler oldu. Tüm bunlar yaşanırken hali hazırda ekonomik sıkıntılarla sarsılan milyonların hukuksuzluklara karşı öfkesi de derinleşiyor. Öte yandan yakın dönemde Macaristan ile Türkiye muhalefeti arasındaki benzerlikler de dikkat çekiyor. Geniş çaplı ittifak deneyimleri, eşitsiz seçim koşulları, muhalefet üzerindeki baskılar ve kitlelerin değişim talebi bu benzerliğin ortaya koyduğu bazı başlıklar. Macaristan’da 12 Nisan’da gerçekleşen genel seçimlerde 16 yıllık Orban yönetimi sona erdi. “Macaristan’da nasıl kazanıldı ve Türkiye’de neler yapmak gerektiği” sorusu güncelliğini koruyor.

Siyaset Bilimci ve İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Eş Direktörü Edgar Şar, iktidarın son hamlelerini ve muhalefetin durumunu Macaristan deneyimiyle birlikte BirGün için değerlendirdi.

DEĞİŞİM TALEBİ BUHARLAŞMADI

“Türkiye’nin hâkim siyasi kültüründe katılımın oldukça dar bir çerçeveye sıkıştığını söylemek mümkün. Sandık, bu katılımın ana ve neredeyse tek kanalı. Seçmen tepkisini büyük ölçüde oyuyla gösteriyor; protesto, sivil topluma katılım, kampanyalara dahil olma gibi sandık dışı tepki ve katılım yöntemleri ise pek yaygın değil. Buna karşılık sandığın seçmen gözündeki değeri, dünyadaki demokratik ülke ortalamasının hayli üzerinde” diyen Şar,

“Bunun çarpıcı bir örneğini yakın zamanda yaşadık. 2023 seçimleri öncesinde Türkiye her açıdan derin bir kriz içindeydi ve toplumdaki değişim isteği açık bir çoğunluğa ulaşmıştı. Ne var ki muhalefet bu iradeyi hayata geçirecek siyasi kanalları açamadığı için talep edilen değişim gerçekleşemedi. Peki bu değişim isteği buharlaşıp gitti mi? Hayır. Özellikle 2023 yazından itibaren devreye giren kemer sıkma politikaları bu isteği daha da keskinleştirdi. Sonuç, 2024 yerel seçimlerinde haritanın hiç olmadığı kadar kırmızıya boyanması ve iktidar partisinin kuruluşundan bu yana ilk kez ikinciliğe düşmesi oldu” ifadelerini kullandı.

SEÇMEN FARKLI REFLEKS GÖSTERİR

“O günden beri iktidarın buna karşı geliştirdiği tepki, seçimi doğrudan iptal etmek gibi açık bir yoldan değil, seçmeni sandıkta gerçek bir seçenekten yoksun bırakma teşebbüsüyle ilerliyor” yorumunu yapan Şar, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Bu, 1946’dan bu yana cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Dolayısıyla hem kendi tarihimiz açısından, ağır aksak da olsa süregelmiş çok partili siyasi hayata vurulmuş ağır bir darbe; hem de Türkiye’nin mevcut siyasi rejimi açısından net bir otokratik dönüşüm anlamına geliyor. İşte bu zincirin son halkası olarak “Mutlak butlan” kararı seçmenin iradesini ifade etmesinin en yaygın yolunu fiilen elinden aldığı için son derece yıkıcı bir etki taşıyor. İktidar bloğu bunu “CHP içi bir mesele” gibi sunabileceğine ve uluslararası konjonktürün de elini güçlendirdiğine güvenerek yapıyor. Oysa tüm bu yapılanların ve bunla neyin amaçlandığının kısmen Cumhur İttifakı seçmenini de kapsayacak şekilde, toplumun çoğunluğunun gözünden kaçmadığı ortada. Tam da bu yüzden, her şey iktidarın tasarladığı gibi kurgulansa bile, seçmen sandık önüne geldiğinde beklenenden farklı bir refleks gösterecektir.”

“Evet, bu tablo Macaristan’da 16 yıllık Orbán iktidarını sonlandıran seçimlere benziyor” diyen Şar, “İki ülke son altı-yedi yılda şaşırtıcı ölçüde paralel bir siyasi süreçten geçti; bu sürecin önemli bir bölümünde rejimsel açıdan da kayda değer benzerlikleri vardı. Her iki ülkede de 2019'da yapılan yerel seçimlerin yarattığı muhalif umut, genel seçimlerde sonuçsuz kaldı. Bu hayal kırıklığı öyle büyüktü ki, seçmen bir sonraki seçimde iktidara tepkisini, aynı kırılganlığı yeniden yaşamaktan korktuğu için adeta "umut etmeden" gösterdi. Üstelik bu tepki o kadar güçlüydü ki, sonuçlar umulabilecek olanın çok ötesinde bir değişimle noktalandı. Türkiye’de bunu yerel seçimlerde, Macaristan’da ise genel seçimlerde gördük” ifadelerini kullandı.

Edgar Şar

YENİ VE YARATICI STRATEJİLERE BAĞLI

Şar, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “İki ülke arasındaki asıl ayrım da tam burada başlıyor. Yerel seçimlerin ardından Türkiye’de 19 Mart süreciyle birlikte fiilî bir rejim değişikliği yaşanırken, Macaristan’da genel seçimler son derece adaletsiz olsa da rekabetçi koşullar altında gerçekleşti. Yine de seçmen psikolojisi ve bunun sandığa yansıması açısından benzerliklerin sürebileceğini düşünmek için elimizde birçok sebep var. Tabii bu iradenin sandığa dönüşmesi otomatik bir süreç değil; başta CHP’nin meşru kanadı olmak üzere sahici muhalefetin bu enerjiyi harekete geçirebilecek yeni ve yaratıcı stratejiler üretmesine bağlı.

Macaristan muhalefetinin başarısının köküne baktığımızda en belirleyici etkenin kapsamlı bir aktör yenilenmesi olduğunu görüyoruz. Bu yeni aktörler, iki yıla yayılan uzun bir kampanya boyunca halkla doğrudan temas kurarak, toplumdaki fay hatlarını aşan bir çoğunluk mobilizasyonunu başardı. Eski muhalefetin başaramadığı tam da buydu: Geniş ama tepeden kurulan ittifaklar seçmende ortak bir sahiplenme duygusu yaratamamışken, yeni hareket bunu sokakta, mahallede, birebir temasla inşa etti. Türkiye’deki saha ve rejim koşullarının çok daha ağır olduğu açık; dolayısıyla aynı sonucu üretmek burada katbekat zor. Ama reçetenin özünde benzer olduğu söylenebilir: Potansiyel bir çoğunluk mevcut, yapılması gereken şey onun mobilize edilmesi.

"Mutlak butlan" bu reçetenin uygulanmasını birçok bakımdan ağırlaştırıyor. Yine de yarattığı çaresizlik hissinin, paradoksal biçimde, "ana muhalefet olmanın" dayattığı konvansiyonel siyasetin ötesinde düşünme imkânı verdiğini görmek gerekiyor. Bu kısıtın kendisi, o mobilizasyonu mümkün kılacak yeni ve yaratıcı stratejilerin önünü açan bir vesileye dönüşebilir. Kritik olan nokta da burada: Birikmiş enerjinin sandığa yansıyıp yansımaması, muhalefetin bu enerjiyi okumakla kalmayıp onu örgütlü bir harekete çevirip çeviremeyeceğine bağlı olacak.”