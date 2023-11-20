Macaristan Başbakanı'ndan AB uluslarına "Macar ulusal muhafazakar modeli" önerisi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sıkıntı içinde olduğunu ileri sürdüğü Avrupa halklarına "karşıt model" adını verdiği Macar ulusal muhafazakarlığının alternatif olabileceğini savundu.

Orban, partisinin olağan toplantısında Haziran 2024’te yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik yaptığı konuşmada, Macaristan’ın Avrupa haklarının sesi olduğunu söyledi.

Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya’nın "içten içe göçmensiz ülkeler olmayı arzuladıklarını, bunun için ömürlerinin yarısını vermeye hazır olduklarını" belirten Orban, Avrupa uluslarının sıkıntı içinde olduğunu savundu.

Orban, bu durumun düzeltilebilmesi için ülkesindeki "karşıt model" adını verdiği Macar ulusal muhafazakarlığının alternatif olabileceğini dile getirerek, "Brüksel’in Avrupa modeli eskidi ve bayatladı, dünya ise gençleşti ve tazelendi." diye konuştu.

Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) olası katılım müzakerelerine karşı olduklarını yineleyen Orban, Brüksel’in ideolojik yaklaşımından da rahatsız olduğunu sözlerine ekledi.

- İktidar partisi Fidesz, von der Leyen'i hedef aldı

Başbakan Orban’ın partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği), AP seçimlerine yönelik hazırlattığı seçim afişlerinde doğrudan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i hedef aldı.

Fidesz, von der Leyen ve iş insanı George Soros'un oğlu Alex Soros'un fotoğraflarının yer aldığı afişlerde, "Onların ıslıklarıyla dans etmeyelim" sloganını kullandı.