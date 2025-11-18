Macaristan Başbakanı Orban'dan Ukrayna'ya para gönderme eleştirisi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB), üye ülkelerden Ukrayna'ya para göndermelerini istediğini belirterek, "Bu şaşırtıcı. Savaş mafyasının Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını zimmetine geçirdiği ortaya çıktığı bir zamanda, Komisyon Başkanı gerçek bir denetim talep etmek veya ödemeleri askıya almak yerine, daha fazla para gönderilmesini öneriyor" dedi.

Orban, X üzerinden yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den bir mektup aldığını belirtti.

Leyen'in, Ukrayna'nın finansman açığının önemli olduğunu belirterek üye ülkelerden "daha fazla para göndermelerini" istediğini aktaran Orban, "Bu şaşırtıcı. Savaş mafyasının Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını zimmetine geçirdiği ortaya çıktığı bir zamanda, Komisyon Başkanı gerçek bir denetim talep etmek veya ödemeleri askıya almak yerine, daha fazla para gönderilmesini öneriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Orban, bu isteği, "alkolik birine bir kasa daha içki göndermek" diye nitelendirerek, Macaristan'ın sağduyusunu kaybetmediğini vurguladı.