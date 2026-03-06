Macaristan Başbakanı Orban'dan Zelenski'ye: Ukrayna'nın şantajlarına boyun eğmeyeceğiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kendisini değil Macaristan'ı "tehdit" ettiğini belirterek, Ukrayna'nın ülkesine uyguladığı "petrol ambargosunu" kırmak için her türlü siyasi adımı atacağını söyledi.

Başbakan Orban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenski'nin "tehditlerine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, Zelenski'nin kendisini değil Macaristan'ı tehdit ettiğine işaret ederek, Ukrayna'nın ülkesine uyguladığı "petrol ambargosunu" kırmaları gerektiğini vurguladı.

Başbakan Orban, "Ukraynalılarla bu konuda müzakere edemeyiz, çünkü bize şantaj yapıyorlar ve baskı uyguluyorlar. Macaristan'ın şantaja ve baskıya boyun eğmeyeceğini göstermek istiyoruz." dedi.

Orban, Drujba (Dostluk) boru hattı üzerinden Ukrayna'dan geçmesi gereken petrolün Macaristan'a ait olduğunu dile getirerek, Avrupa Birliği (AB) ile yaptıkları anlaşmaya göre buna izin vermenin Kiev'in görevi olduğunun altını çizdi.

Bu petrol ambargosunu kırmak için mümkün olan her aracı kullanacağına dikkati çeken Orban, "Barıştan yana olduğumuz için elbette askeri araçlar değil, finansal araçlar kullanacağım ancak Macarların geçim kaynaklarını korumak için mümkün olan her türlü siyasi aracı kullanacağım" diye konuştu.

Orban, Ukrayna'nın "şantajına" karşı kendilerini savunmamaları durumunda bedelini Macar halkının ödeyeceğini söyleyerek, "Petrol ablukasını kıracağız ve hiçbir tehdit, hiçbir hayatı tehdit eden unsur beni bundan alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy söz konusu boru hattına Rusya tarafından saldırı yapıldığını ifade etmişti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta Drujba hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini de bloke edeceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'ndeki bir kişinin, 90 milyarı veya 90 milyarın ilk dilimini bloke etmemesini ve Ukrayna askerlerinin silahlara sahip olmasını umuyoruz. Aksi takdirde, bu kişinin adresini silahlı kuvvetlerimize, askerlerimize vereceğiz. Onlar arayıp kendi dilinde onunla iletişim kuracak" ifadelerini kullanmıştı.