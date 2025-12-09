Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye Rus gazının Macaristan'a akışını garanti etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli görüşmeler yaptığını belirterek, "Macaristan ve Türkiye birlikte ilerliyor" ifadesini kullandı.

Orban, Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"GAZIN BU GÜZERGAHTAN TAŞINMASI KONUSUNDA ANLAŞTIM"

Erdoğan ile verimli görüşmeler yaptığını belirten Orban, iki ülke arasındaki ticareti güçlendirdiklerini, TürkAkım'ı güvence altına aldıklarını ve "diğerleri gerginliği tırmandırırken" barış için birlikte durduklarını söyledi. Orban, Macaristan'a Rus gazın tedariği konusunda verdiği teminat için Erdoğan'a teşekkür etti.

Macaristan Başbakanı, "Gazın bu güzergahtan taşınması konusunda Sayın Cumhurbaşkanıyla anlaştım. Bize bunu garanti ettiği için Sayın Cumhurbaşkanına bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Orban, "Macaristan ve Türkiye birlikte ilerliyor" ifadesini kullandı.