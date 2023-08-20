Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde erkekler 20 kilometre yürüyüş, erkekler gülle atma, kadınlar 10 bin metre ve 4x400 metre karışık bayrak yarışının finali ile kadınlar heptathlon, uzun atlama, 1500 metre; erkekler 3 bin metre engelli, çekiç atma, 100 metre, 1500 metre, disk atma, ve üç adım atlamanın elemeleri yapıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte 1.19.49'luk derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Organizasyonu 16. sırada bitiren Salih Korkmaz, ayrıca elde ettiği dereceyle kendi adına sezonun iyisini yürümüş oldu.

20 kilometre yürüyüşte İspanyol Alvaro Martin 1.17.32 ile dünyada yılın en iyi derecesini elde ederek birinci, İsveçli Perseus Karlström 1.17.39'luk derecesiyle ikinci, Brezilyalı Caio Bonfim 1.17.47'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Öte yandan milli sporculardan kadınlar 1500 metrede Şilan Ayyıldız, erkekler üç adım atlamada Necati Er, elemeleri geçemedi.