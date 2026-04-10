Macaristan'da genel seçimler için geri sayım: Orban'ın en zorlu yarışına dair neler biliniyor?

Macaristan'da 12 Nisan Pazar günü yapılacak genel seçimler için geri sayım sürüyor.

Ülkede 2010'dan bu yana koltuğunu koruyan Başbakan Viktor Orban, anketlere göre "son 16 yılın en zorlu yarışına" hazırlanıyor.

12 Nisan’da yapılacak seçimler Macaristan’ın iç siyasetini olduğu kadar Avrupa Birliği ile ilişkileri açısından da önem taşıyor. Bu durum Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair de yeni gelişmelere yol açabilir.

Orban hem ABD hem de Rusya ile olumlu ilişkileri ile biliniyor.

MAGYAR İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Genel seçimlerde Orban’ın da dahil olduğu 3 isim öne çıkıyor.

Orban'ın en ciddi rakibi ise muhalefetin adayı Péter Magyar.

Magyar, Hukuk Fakültesi'nde öğrenci olduğu yıllarda ve ardından genç bir avukat olarak, Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in (Macar Sivil Birliği) gençlik kollarında çalıştı.

2003 yılında kendisi gibi yine geleceği parlak görülen ve daha sonra Macaristan Adalet Bakanı da olan Judit Varga ile evlendi.

2023'e kadar evli kalan ve üç çocukları olan çiftin boşanma süreci ve birbirlerine yönelttikleri suçlamalar kamuoyunda geniş yankı buldu.

Magyar, Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler vadeden bir isim olarak öne çıkıyor.

Magyar’ın seçim vaatleri arasında başbakanlık görevinin iki dönem (8 yıl) ile sınırlandırılması da yer alıyor. Magyar ayrıca Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı kurma vaadinde bulunuyor.

Magyar; ülkede göçmen kriziyle başlayan, pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile devam eden olağanüstü hal sürecini de kaldırmayı öneriyor. Ülkenin kararnamelerle değil, meclisten çıkan yasalarla yönetilmesini savunuyor.

TRUMP, ORBAN'A DESTEK MESAJINI YİNELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan'da yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Viktor Orban'a destek vererek seçmenlere, Orban'ı yeniden seçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan halkı, sandığa gidin ve Viktor Orban'a oy verin. Orban gerçek bir dost, mücadeleci ve kazanan. Kendisi, Macaristan Başbakanlığına yeniden seçilmesi için tam ve güçlü desteğime sahip" ifadelerini kullandı.

Orban'ı "güçlü bir lider" olarak nitelendiren Trump, Orban'a 2022 seçimlerinde de destek verdiğini hatırlattı.

Trump, ABD ile Macaristan arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini ve Orban ile işbirliğini sürdürmeyi istediğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de 7 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen mitingde Macaristan halkını Orban'ı desteklemeye çağırmıştı.