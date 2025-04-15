Macaristan'da Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan anayasa değişikliği kabul edildi

Macaristan’da aşırı sağcı Başbakan Viktor Orban hükümetinin özgürlüklere ve demokratik haklara yönelik saldırıları sürüyor.

Macaristan parlamentosu dün, hükümetin 'ülkenin egemenliğine zarar veren 'yabancı destekli siyasi baskı ağları' olarak LGBTQ+ örgütlerini hedef alan anayasa değişikliklerini onayladı.

Değişiklik, 140 milletvekilinin lehte ve 21 milletvekilinin aleyhte oy kullanmasıyla kabul edildi.

Hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs oylamadan önce yaptığı açıklamada “Hükümet milletvekilleri bu değişikliği, özellikle Onur Yürüyüşleri gibi etkinlikler bağlamında çocukların refahını tehdit ettiğini savundukları ideolojik etkilere karşı anayasal bir güvence olarak görüyorlar” dedi.

Pazartesi günü yapılan değişiklik, 18 Mart'ta kabul edilen ve her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan, toplanma özgürlüğünü etkin bir şekilde kısıtlayan ve Orban'ın Fidesz partisi tarafından hızlı bir şekilde yapılan değişikliklere karşı protestoları tetikleyen yasanın temelini oluşturuyor.

Hükümetin yakın zamanda LGBTQ+ etkinliklerine getirdiği yasağı somutlaştıran bu değişiklik, yetkililerin yüz tanıma yazılımı kullanarak katılımcıları tespit etmesinin ve potansiyel olarak ceza kesmesinin önünü açıyor.

LGBTQ+ ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

'Onur etkinliklerinin' organizatörleri, web sitelerinde yaptıkları açıklamada, LGBTQ+ topluluğunun yıllardır iktidar partisinin hedefi olduğunu belirtti. İktidar partisinin LGBTQ bireylerinin hakları için düzenlenen bir mitingi yasaklamaya çalışması halinde diğer grupların barışçıl protestolarını da yasaklamayacağının garantisi olmadığını söylediler.

'ONUR YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM' MESAJI

Düzenli olarak on binlerce kişinin katıldığı Budapeşte Onur Yürüyüşü'nün organizatörleri, bu yıl 28 Haziran'da yapılacak yürüyüşe devam etmekte kararlı olduklarını söyledi. Geçen ay yaptıkları açıklamada “Bu çocuk koruma değil, faşizmdir” demişlerdi.