Macaristan'daki seçim sonuçları hakkında Rusya'dan ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Macaristan'da dün düzenlenen genel seçimin sonuçlarını değerlendiren Peskov, Macaristan halkının tercihine saygı duyduklarını söyledi.

Peskov, "Macaristan'ın yeni yönetimiyle yeterince pragmatik ilişkilerin sürdürüleceğini umuyoruz. Diyaloğa hazır olunduğu yönünde açıklamalar duyduk. Elbette bu, hem Moskova hem de Budapeşte için faydalı olacak. Macaristan ve tüm Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, iyi ilişkilerin kurulmasından yanayız. Maalesef bu, Avrupa ülkeleriyle henüz karşılıklı değil ancak Rusya diyaloğa açık" diye konuştu.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış yapan gemileri ablukaya alma yönündeki kararının uluslararası pazarları olumsuz etkileyeceğini vurguladı.