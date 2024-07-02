Macaristan dönem başkanı oldu

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Macaristan, Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında 6 yıl süreyle dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını Belçika’dan devraldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, son yıllarda AB’nin Ukrayna’ya yardımlar gibi kararlarını veto etmesinin yanı sıra Rusya ve Çin ile ilişkiler ve demokratik gerileme gibi konularda sıklıkla diğer liderler tarafından eleştiriliyordu.

Orban’ın dönem başkanlığı için belirlediği “Avrupa’yı Yeniden Harika Yap” sloganı, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ünlü seçim sloganına benzerliği nedeniyle tepki çekmişti.