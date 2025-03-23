Macaristan'ı mağlup eden A Milli Takım, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

İstanbul'da oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan Türkiye'nin deplasmandaki golleri, Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselen milli takım, ilk kez 2018'de düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 3 kez B Ligi, 1 kez de C Ligi'nde mücadele etti.

MİLLİ TAKIM 250. GALİBİYETE ULAŞTI

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında kazanarak tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 285'i özel 639 maç oynayıp 1'i hükmen 250 galibiyet, 150 beraberlik, 239 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 274'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 876 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.

MACARİSTAN'DA 19 YIL SONRA GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galip geldi.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybeden Türkiye, kötü gidişe son verdi.

ÜÇ DAKİKADA İKİ GOL

A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında iki dakikada bulduğu iki golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle ay-yıldızlı ekibin ilk golünü attı.

Bu golden 2 dakika sonra ise Arda Güler 39. dakikada fileleri havalandırdı.

Hakan Çalhanoğlu 98. maçında 21, Arda Güler ise 20. maçında 4. gol sevincini yaşadı.

Milli takımın son golünü atan Abdülkerim Bardakcı ise 20. maçında 2. golüne ulaştı.