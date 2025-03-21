Macaristan - Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

İSTANBUL, (DHA)- A Milli Takımın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçının hakemleri belli oldu. Macaristan - Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da 23 Mart 2025 Pazar günü oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Florian Badstübner olacak. Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak.