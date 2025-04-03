Macaristan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyaret ettiği Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekildi.

Kararı, Macaristan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas duyurdu.

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.

Geçen günlerde Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.​​​​​​​

Macar lider Viktor Orban, Netanyahu'yu davet edeceğini ve "eğer gelirse emrin Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini" söylemişti.