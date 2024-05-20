Macaristan ve Slovakya’dan İran’a taziye mesajı

Macaristan ve Slovakya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, dün meydana gelen helikopter kazası sonucunda Reisi ve Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.

Orban, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın hayatını kaybettiği trajik kaza nedeniyle İran halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız İran halkıyla birliktedir" ifadesini kullandı.

Slovakya Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından, Bakan Juraj Blanar’ın taziye mesajı paylaşıldı.

Blanar, Reisi ve Abdullahiyan’ın yanı sıra diğer yetkililerin trajik ölümleri nedeniyle İran halkına taziyelerini sunduğunu belirterek, "Kendilerini ülkelerine hizmet etmeye ve diplomatik ilişkileri geliştirmeye adadılar. Düşüncelerimiz yas tutanlarla birlikte" ifadesine yer verdi.