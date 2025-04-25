Macaristan’da da LGBTİ+’lar hedefte

BirGün Kadın Kolektifi

Macaristan parlamentosu, Onur Yürüyüşlerini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Söz konusu tasarının kabul edilmesi ile beraber; Macaristan’da Onur Yürüyüşü etkinlikleri yasaklandı ve polisin Onur Yürüyüşüne katılanları tespit etmek için yüz tanıma yazılımı kullanmasına izin verildi. Yasaya göre; “yasaklı” bir etkinliğe katılanlar, para cezasına çarptırılacak.

Orbán'ın Fidesz partisi ve azınlık koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar tarafından desteklenen yasa, 136-27 oyla kabul edildi.

Macaristan'ın toplanma yasasında değişiklik yapan yasa, ülkenin tartışmalı "çocuk koruma" mevzuatını ihlal eden etkinlikler düzenlenmesini veya bu tür etkinliklere katılmayı suç haline getiriyor.

AB Adalet Divanı’na taşınan “çocuk koruma” mevzuatı, 18 yaşın altındakilere eşcinselliğin "tasvir edilmesini veya teşvik edilmesini" yasaklıyor.

EuroNews’te yer alan habere göre; Onur Yürüyüşlerini yasaklayan tasarı için oylama yapılırken, Momentum Partisi’ne mensup muhalefet milletvekilleri salona duman bombaları attı.

Milletvekillerinin yasa tasarısını ilk kez sunmasının ardından pazartesi günü bir açıklama yapan Budapeşte Onur Yürüyüşü organizatörleri, yasanın amacının Orbán hükümetine yönelik eleştirel sesleri susturmak için LGBTİ+’ları "günah keçisi" yapmak olduğunu söylemişti.



