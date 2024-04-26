Macaristan’da hükümete “çocukları koruyun” çağrısı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de muhalif politikacı Peter Magyar liderliğinde toplanan binlerce gösterici, hükümete çocukların korunması için reform çağrısı yaptı.



Macaristan’da binlerce kişi çocuklar için protesto gösterisi düzenledi. İçişleri Bakanlığı binasının yanındaki Istvan Szechenyi Meydanı’nda toplanan göstericiler, “Artık yeter” sloganları atarak Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter’in istifasını talep etti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki iktidar partisi Fidesz’in eski bir mensubu olan muhalif lider Peter Magyar liderliğinde bir araya gelen göstericiler, hükümete çocukların pedofillerden korunmasına yönelik reform çağrısı yaptı.

Gösteride kalabalığa seslenen Magyar, “Orban hükümeti, çocukların düzgün gelişimleri için temel imkanları sağlamıyor. Çocukların hiçbir şansı yok” dedi.



Magyar hükümet aleyhinde organize edilen protesto gösterileriyle öne çıkıyor

Çocuk istismarına bağlı bir suçtan hüküm giyen bir mahkumun affedilmesi skandalının ardından artan kamuoyu baskısıyla şubat ayında eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile birlikte istifa eden eski Adalet Bakanı Judit Varga’nın eski eşi olan muhalif lider Peter Magyar, son dönemde hükümet aleyhinde organize edilen kalabalık protesto gösterileriyle öne çıkıyor. Anketler, son dönemde Macaristan’ın en çok konuşulan politikacısı olan Magyar’ın Başkan Yardımcılığını üstlendiği TISZA’nın Haziran ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerinde üç sandalye kazanacağını öngörüyor. Avrupa Parlamentosu seçim listesine Magyar’ın liderlik ettiği TISZA’nın Fidesz’in 2021’de ihraç edildiği Avrupa Halk Partisi’ne dahil olması bekleniyor.

Öte yandan, Macaristan’da 9 Haziran’da gerçekleştirilecek yerel seçimler için Saygı ve Özgürlük (TISZA) Partisi adına kampanya yürüten Peter Magyar, Varga ve Orban’a ait gizli görüşme kayıtları yayınlamış ve Orban hükümetini yolsuzlukla suçlamıştı.