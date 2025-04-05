Macaristan’da özgürlüklere bir saldırı daha
Dış Haberler
Macaristan’da aşırı sağcı Başbakan Viktor Orban hükümetinin özgürlüklere ve demokratik haklara yönelik saldırıları sürüyor.
Geçen ay LGBTİ+’ları hedef alan yasayla Onur Yürüyüşlerini yasaklayan Orban iktidarı, buna karşı patlak veren protestoların ardından gösterileri kanunlarını da sıkılaştıracağını açıkladı.
Orban, özellikle başkent Belgrad’da Danube Nehri üzerindeki köprüler gibi Macaristan’daki gösterilerin odak noktası haline gelen köprülerin işgal edilmesinin yasaklandığını açıkladı.