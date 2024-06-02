Macaristan’dan sonra İtalya ile Schengen krizi

HABER MERKEZİ

Schengen krizi derinleşiyor. Macaristan'dan sonra İtalya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ‘‘Schengen Vizesini Uygun Kullanma’’ kontrolüne başladı.

Macaristan Büyükelçiliği de ülkelerine gitmek için 8 günlük Schengen vizesi alan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının pasaportunun arasına “Türkiye’ye geri döndüğünüzde elçiliğe gelin” uyarısı koymuştu.

T24’ten Asya Tekyaşar’ın haberine göre; uyarı notunda, “Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü verilen vizenin usulüne uygun kullanıldığının incelenmesi için, Schengen Bölgesi’nden Türkiye’ye döndükten sonra bir hafta içinde pasaportunuzu konsolosluğumuza getirmenizi talep eder” ifadelerine yer verilmişti.

Macaristan Büyükelçisi, “Türkiye’ye dönüşte pasaport kontrolü” hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Büyükelçi, “uyarı notu”nun amacının Macaristan’a vize alıp başka ülkelere giden yolcuları tespit etmek olduğunu belirterek “Sizden ricamız bu: gerçekten Macaristan’a gitmek isterseniz eğer, sadece o halde bizde vize için başvurunuz” ifadeleri yer almıştı.