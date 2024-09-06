Macbook'ta harici hard disk görmeme sorunu nasıl çözülür?

Macbook alan kullanıcıların ilk karşılaştığı sorunlardan biri, harici hard disk görüntülememe sorunudur. Hard diskinizi Macbook'a takarsınız fakat haricihard disk içindeki verilere bir türlü ulaşamazsınız. Macbook'ta harici hard diski görüntülemek için çeşitli programlar ararsınız. Fakat bu hizmetler geçici bir süre için hizmet sunarlar ve sonrasında ücrete tabidir.

'Macbook harici disk görmüyor' diyenler için hiçbir program yüklemeden tamamen ücretsiz 2 basit çözüm bulunuyor.

ÇÖZÜM 1: FİNDER

Ekranınızın sol üstünde yer alan elma işaretinin hemen yanında Finder bulunuyor. Finder'e tıklayıp 'tercihler'e girin. Girdiğinizde birkaç kutucuk açılır. Burada yer alan ''harici hard diskler" kutucuğunu işaretleyin. Bu işlemin ardından harici hard diskiniz masaüstünde görünürse sorunu ilk adımda çözdünüz demektir.

ÇÖZÜM 2: SİSTEM TERCİHLERİ

Macbook'ta hard disk sorunu yaşayan kullanıcılar için birinci çözüm her zaman sonuç getirmez. Dolayısıyla ikinci çözüme geliyoruz. Başlat çubuğunda yer alan 'sistem tercihleri'ne girin. Sistem tercihlerini bulamıyorsanız ara bölümünden sistem tercihleri yazdığınızda 'sistem tercihleri' karşınıza gelir. Ardından 'Spotlight'a ve onun ardından da 'Gizlilik'e tıklayın

Sistem tercihleri - Spotlight - Gizlilik'e tıklayın. Karşınıza çıkan ekran boş gözükecektir. Ekranın sol altında bulunan + işaretine tıklayın. Harici diskiniz sol tarafta gözükürse ona tıklayın ve ekranın sağ altında bulunan seç'e tıklayın. Böylece sorununuz çözülmüş olacaktır.