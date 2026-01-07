Machado'nun kendini beğendirme çabası sürüyor: "Trump'ın cesareti, Maduro'yu adalete teslim etti"

Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuela siyasetçi María Corina Machado, kendisinin 'kesinlikle' ülkenin başına geçmesi gerektiğini söyledi.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'ye konuşan Machado, “Halkımıza hizmet etmeye hazır ve istekliyiz” dedi.

Ülkede 2024'te yapılan seçimleri hatırlatan Machado, Venezuela halkının seçimini "çoktan yaptığını" söyledi.

Bu ifadesinin Venezuela'nın bir sonraki lideri olması gerektiği anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise Machado, "Kesinlikle evet" yanıtını verdi.

Machado, verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump'ı övdü. Machado, “Başkan Trump'ın liderliği ve cesareti, Nicolás Maduro'yu adalete teslim etti ve bu çok büyük bir başarı” dedi.

Venezuelalı siyasetçi ayrıca ABD'nin ülkesine yönelik saldırısına dair “Venezuela'da refah, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yeniden tesis edilmesi yolunda atılmış önemli bir adım” değerlendirmesinde bulundu

Machodo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Delcy Rodríguez'e dair ise "kimsenin ona güvenmediğini" öne sürdü.

Rodríguez'in Venezuela'da “masum insanlara yönelik baskıların baş mimarlarından biri” olduğunu söyleyen Machado, “Venezuela'da ve yurtdışında herkes onun kim olduğunu ve oynadığı rolü çok iyi biliyor” dedi.

TRUMP, MACHADO HAKKINDA NE SÖYLEMİŞTİ?

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Machado'nun bir şekilde görev alıp almayacağı ile ilgili bir soruya "Onun lider olması zor olurdu bence. Ülke içinde destek ve saygı görmüyor. Kendisi çok iyi bir kadın ama ülkesinde saygı görmüyor" şeklinde yanıt vermişti.

Beyaz Saray'a yakın iki yetkili, Machado'nun Nobel ödülünü kabul etmesinin, Trump'ın desteğini engellediğini söylemişti.

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinde yer alan iddiaya göre ödülün Trump tarafından uzun süredir arzulanan bir prestij niteliği taşıdığını söyleyen yetkililer, Machado'nun ödülü kabul etmesinin "ciddi bir hata" olarak değerlendirildiğini aktarmıştı.

Yetkililerden biri, "Eğer Machado ödülü Trump yüzünden kabul etmeyeceğini söyleseydi, bugün Venezuela'nın başkanı olurdu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ülke içinde destek ve saygı görmüyor" dediği Nobel Barış Ödülü sahibi Veneuzelalı siyasetçi María Corina Machado, ödülünü Trump'a vermeye hazır olduğunu açıkladı.

NOBEL ÖDÜLÜ'NÜ TRUMP'A İTHAF ETMİŞTİ

Venezuelalı muhalif lider Machado, 3 Ocak'ta ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun" çağrısı yapmıştı.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için mücadelesinden dolayı muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Machado, Ekim 2025'te ödülü Trump'a ithaf etmişti.