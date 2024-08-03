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Maçın futbolcusu Ciro Immobile seçildi

Galatasaray’a karşı 2 gol atan Beşiktaş’ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Turkcell Süper Kupa maçının futbolcusu seçildi.

Ajans Haberleri
  • 03.08.2024 23:27
  • Giriş: 03.08.2024 23:27
  • Güncelleme: 03.08.2024 23:27
Kaynak: İHA
Maçın futbolcusu Ciro Immobile seçildi


Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ettiği Galatasaray’ı 5-0 mağlup etti. Mücadelede 2 gol kaydeden siyah-beyazlıların İtalyan forveti Ciro Immobile, basın mensupları tarafından yapılan oylamada karşılaşmanın futbolcusu seçildi.
Kupa töreninde 34 yaşındaki futbolcuya, maçın futbolcusu ödülü takdim edildi.

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