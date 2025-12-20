MAÇIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda 17. hafta heyecanı sürerken, Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı futbolseverler tarafından en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Özellikle Beşiktaş’ın puan tablosundaki konumu, Çaykur Rizespor’un ligdeki kritik mücadelesi ve iki takım arasında geçmiş yıllarda oynanan maçların istatistikleri büyük ilgi çekiyor. Bu kapsamlı haberde, maçın günü, saati, yayın bilgisi, rekabet geçmişi ve güncel puan durumu hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçının hakem kadrosu açıklandı. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek; Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bilal Gölen üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu olarak belirlendi. VAR odasında ise Ömer Faruk Turtay, AVAR’da Mustafa Savranlar görev alacak.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Stadyum: Beşiktaş Park – İstanbul

Beşiktaş Park – İstanbul Tarih: 20.12.2025

20.12.2025 Saat: 20:00

20:00 Yayın: beIN Sports 1 (şifreli)

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR REKABET GEÇMİŞİ

Lig Sezon Ev Sahibi Deplasman MS TSL 24/25 Beşiktaş Rizespor 0-0 TSL 24/25 Rizespor Beşiktaş 1-1 TSL 23/24 Beşiktaş Rizespor 1-1 TSL 23/24 Rizespor Beşiktaş 0-2 TSL 21/22 Rizespor Beşiktaş 0-1 TSL 21/22 Beşiktaş Rizespor 1-0

Beşiktaş, son yıllardaki karşılaşmalarda rakibine karşı skor üstünlüğü sağlamış durumda.

PUAN DURUMU (İLK 5 TAKIM VE ÇAYKUR RİZESPOR)

# Takım O G B M P 1 Galatasaray 16 12 3 1 39 2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 3 Trabzonspor 16 10 5 1 35 4 Göztepe 16 8 5 3 29 5 Beşiktaş 16 7 5 4 26 11 Rizespor 16 4 6 6 18

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Beşiktaş Eksikler

# Oyuncu Pozisyon Maç Açıklama 2 Jonas Svensson Defans 5 Şüpheli 4 Wilfred Ndidi Orta Saha 14 Diğer - Ülkesinin Milli Takım Kadrosunda 11 Cengiz Ünder Orta Saha 11 Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat 19 El Bilal Toure Forvet 12 Diğer - Ülkesinin Milli Takım Kadrosunda 26 Jota Silva Forvet 8 Sakatlık - Diz Bağlarında Problem 91 Mustafa Hekimoğlu Forvet 4 Sakatlık - Adale Yırtığı 27 Rafa Silva Forvet 10 Şüpheli

Çaykur Rizespor Eksikler

# Oyuncu Pozisyon Maç Açıklama 75 Yahia Fofana Kaleci 11 Diğer - Ülkesinin Milli Takım Kadrosunda 70 Furkan Orak Defans - Cezalı - Maçtan Men Cezası 15 Vaclav Jurecka Forvet 12 Şüpheli

Beşiktaş kaçıncı sırada ve kaç puanda?

Beşiktaş, Süper Lig’de 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaç?

Lider Galatasaray’ın 39 puanı bulunuyor. Beşiktaş’ın 26 puanı olduğu için iki takım arasındaki fark 13 puan.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç?

Fenerbahçe 36 puanda. Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 10 puan.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki puan farkı kaç?

Trabzonspor 35 puanda bulunuyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki fark 9 puan.

Beşiktaş - Rizespor maçı hangi gün?

Maç, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşma saat kaçta başlayacak?

Mücadele 20:00’de başlayacak.

Maç hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

İki takımın form durumu nasıl?

Beşiktaş 5. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 18 puanla 11. sırada bulunuyor.

Beşiktaş – Çaykur Rizespor karşılaşması, Süper Lig’in 17. haftasında önemli mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Beşiktaş’ın zirve yarışına tutunma çabası, Rizespor’un ise orta sıralardaki konumunu güçlendirme hedefi, bu maçı çok daha kritik hale getiriyor.