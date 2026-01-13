MAÇIN OYNANACAĞI STAD DEĞİŞTİ! Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, grup eleme maçında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile karşı karşıya gelecek. “Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçı hangi kanalda?”, “Saat kaçta?” ve “Bugün mü?” soruları, futbolseverler tarafından yoğun şekilde merak ediliyor.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçı, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Mücadelenin oynanacağı stad ise İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI – FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ?

Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı 14 Ocak 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayın bilgisi netleşti. Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon Ziraat Türkiye Kupası Aşama Grup Aşaması (Grup Eleme) Tarih 14.01.2026 Saat 20:30 Stadyum Recep Tayyip Erdoğan – İstanbul Yayın A Spor (Canlı, Şifresiz)

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Karşılaşma A Spor’dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Maç 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçı bugün mü?

Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe karşılaşması 14 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki maçını 14 Ocak 2026’da oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup eleme aşamasında oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı, tarih, saat ve yayın bilgileriyle netlik kazandı. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak mücadele, A Spor’dan canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.