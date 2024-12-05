Maçka Parkı'nda bir kişi başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda bir kişi başından vurulmuş olarak bulundu. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Şişli'de başından silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Harbiye'de Maçka Parkı'ndaki teleferik girişinin bulunduğu yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı olduğu belirlenen kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de parkın çevresinde güvenlik önlemi aldı.