Maçka Parkı’nda erkek cesedi bulundu

Temizlik görevlileri tarafından bulunan cesedin 29 yaşındaki Tuncay Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Görevlilerin saat 08.30'da cesedi bulmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 29 yaşında ve 17 ayrı suçtan poliste suç kaydı bulunan Tuncay Yılmaz olduğu belirlendi.

İncelemelerin ardından Yılmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.