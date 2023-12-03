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Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'ndaki seferler normale döndü

Metro İstanbul, "TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 03.12.2023 12:45
  • Giriş: 03.12.2023 12:45
  • Güncelleme: 03.12.2023 12:47
Kaynak: AA
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'ndaki seferler normale döndü

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda durdurulan seferler, yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" bilgisine yer verildi.

Hava muhalefeti nedeniyle Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler bir süre yapılamamıştı.

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