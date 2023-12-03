Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'ndaki seferler normale döndü
Metro İstanbul, "TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA
İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda durdurulan seferler, yeniden başladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" bilgisine yer verildi.
Hava muhalefeti nedeniyle Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler bir süre yapılamamıştı.
#MetroDuyuru #TF1— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 3, 2023
TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/9e5UhVH2jA
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