Macron: ABD'nin Gazze planını destekliyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Macron, X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice yaptığı paylaşımlarda, Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki herkes için barışın ve güvenliğin sağlanması için çalıştığını savundu.

Bölgede iki devletli çözüm ve barış konusunda çalışmak için rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barış için teklifini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

The war in Gaza must end.



We support the US proposal for a durable peace. Just as we are working with our partners in the region on peace and security for all.



The release of the hostages, a permanent ceasefire to work towards peace and progress on the two-state solution.