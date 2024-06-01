Macron: ABD'nin Gazze planını destekliyoruz

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların ona ermesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin 3 aşamalı ateşkes planını desteklediğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Macron, X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice yaptığı paylaşımlarda, Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki herkes için barışın ve güvenliğin sağlanması için çalıştığını savundu.

Bölgede iki devletli çözüm ve barış konusunda çalışmak için rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barış için teklifini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

The war in Gaza must end.



We support the US proposal for a durable peace. Just as we are working with our partners in the region on peace and security for all.



The release of the hostages, a permanent ceasefire to work towards peace and progress on the two-state solution. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2024

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.