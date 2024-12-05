Macron: "Aşırı sağ ve aşırı sol, dün bir araya gelerek cumhuriyet karşıtı bir cephe kurdu”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Michel Barnier'in hükümetinin dün meclisten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından ulusa seslendi. Barnier'nin istifasını kabul eden Macron, yeni bir Başbakan atanacağını duyurarak, hükümetin birleştirici adımlarla geleceğe odaklanacağını vurguladı.

Görev süresinin kalan 30 ayını somut eylemlerle değerlendirme sözü veren Macron, "Dün, Ulusal Meclis, Sosyal Güvenlik bütçesini reddetti ve Michel Barnier hükümetine güvenoyu vermedi. Başbakan bana istifasını sundu. Michel Barnier'e özverisi için teşekkür etmek istiyorum. O, birçok kişinin yapamadığını başardı ve bu zor dönemde görevini layıkıyla yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

Ulusal Meclis'in feshedilmesine yönelik eleştirilere değinen Macron, "Meclisin feshi anlaşılmadı, bu benim sorumluluğum. Halkımıza yeniden söz vermek gerekliydi. Yasama seçimlerinde büyük bir katılım sağlandı ancak bu oylar çoğunluğun sağlanamadığı bir meclis oluşturdu" dedi.

Barnier'in geniş bir çoğunluk oluşturabilecek bir lider olduğunu belirten Macron, "Michel Barnier, Ulusal Meclis ve Senato'da en geniş çoğunluğu sağlayabilecek bir isimdi. Ancak tüm meclis gruplarına verdiği tavizlere rağmen güven oylamasıyla karşılaştı. Aşırı sağ ve aşırı sol, dün bir araya gelerek cumhuriyet karşıtı bir cephe kurdu. Daha önce Fransa'yı yöneten bazı güçler bile bu cepheye destek verdi" dedi.

"BAŞKALARININ SORUMSUZLUKLARINI ASLA ÜSTLENMEYECEĞİM”

Muhalefete sert eleştiriler yönelten Macron, "Başkalarının sorumsuzluklarını asla üstlenmeyeceğim. Ulusal Birlik Partisi (RN) milletvekilleri, programlarının tam tersine bir güvensizlik önergesine oy vererek kendi seçmenlerine ihanet etti. Bu partiler, Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) geri kalanının desteğiyle kaosu seçtiler. Hepsinin aklında sadece başkanlık seçimleri var" dedi.

“GÖREVİMİ SONUNA KADAR YERİNE GETİRECEĞİM”

Görevinin sonuna kadar sorumluluklarının bilincinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Macron, "Demokratik olarak bana verilen görev, beş yıllık bir görevdir. Görevimi sonuna kadar yerine getireceğim. Sorumluluğum, devletin sürekliliğini ve kurumların düzgün işleyişini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Görev süresinin bitimine 30 ay kaldığını hatırlatan Macron, "Önümüzde 30 ay var. Bu süre, ülkemiz için faydalı eylemlerle geçmeli. Fransa'nın geleceğinin daha fazla vergi ve kurallarla şekillenebileceğine inanmıyorum. Hükümetin birleştirici olması ve somut adımlar atması gerekiyor" dedi.

Bunun yanı sıra, yeni bir Başbakan atayacağını duyuran Macron, "Ne bölünmelere ne de hareketsizliğe tahammülümüz var. Önümüzdeki günlerde bir Başbakan atayacağım. Bu kişi, tüm siyasi güçleri temsil eden veya hükümeti destekleyecek bir hükümet kurmakla görevlendirilecek" dedi.

"YENİ BAŞBAKAN KENDİ İSTİŞARELERİNİ YÜRÜTECEK”

Macron, atayacağı yeni Başbakan'ın önceliklerini de açıklayarak, "Yeni Başbakan kendi istişarelerini yürütecek. Önceliği bütçe olacak ve kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak özel bir yasa tasarısını aralık ortasında meclise sunacak. Bu yasa, 2024'te alınan kararların 2025'e uygulanmasını sağlayacak” dedi.

Macron, "Hepimiz daha büyük bir amaç için önemli bir rol oynadık. Notre-Dame Katedrali'nin cumartesi günü yeniden açılması ve Olimpiyat Oyunları'nın başarısı bunu gösteriyor. İmkansızı başarabileceğimizi biliyoruz. Şimdi aynısını ulus için yapmalıyız" ifadelerini kullandı.