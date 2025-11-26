Macron: “Ateşkes imzalandığında İngiltere, Fransa ve Türkiye’den askerler Ukrayna’da konuşlanabilir”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkesin sağlanmasının ardından İngiltere, Fransa ve Türkiye’den askerlerin eğitim ve güvenlik operasyonları için bölgede konuşlanabileceğini söyledi.

Macron, dün (25 Kasım Salı) Güney Afrika’da düzenlenen G20 toplantısı sırasında RTL’ye röportaj verdi.

Macron, röportajda savaş sona erdiğinde ön cepheden uzakta görev alacak bir güvence gücünün nasıl olabileceğine dair ayrıntılara da yer verdi.

"20 ÜLKE AKTİF OLARAK KATKI SUNMAYA HAZIR"

Macron'a göre İngiltere, Fransa ve Türkiye’den askerler, barış imzalandığı gün, savaş ortamı dışında eğitim ve güvenlik operasyonları için bölgede bulunabilir.

Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu birliklerin cephe bölgelerinden uzakta konuşlandırılacağını söyledi.

Birlikler Ukrayna ordusunun eğitim, teçhizat ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda konuşlandırılma kapasitesini denetlemekle görevlendirilecek.

Macron, ayrıca yaklaşık 20 ülkenin şimdiden aktif olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirterek, bu katkının hava, kara veya deniz unsurlarıyla olabileceğini ifade etti.