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Macron: Avrupa, ABD vergilerine misilleme önlemlerinin hazırlanmasını hızlandıracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin ABD tarafından uygulanan gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını bildirdi.

Dünya
  • 14.07.2025 15:26
  • Giriş: 14.07.2025 15:26
  • Güncelleme: 14.07.2025 15:28
Kaynak: DHA
Macron: Avrupa, ABD vergilerine misilleme önlemlerinin hazırlanmasını hızlandıracak
Fotoğraf: DepoPhotos

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını kaydetti.

Macron, "Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Fransa, 1 Ağustos'tan itibaren AB'nin ABD'ye ihracatına yüzde 30 vergi uygulanacağının duyurulmasını kesinlikle onaylamadığını ifade eder" açıklamasında bulundu.

Macron, Avrupa Komisyonu'nun AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu, 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde etkili karşı tedbirlerin geliştirilmesinin hızlandırılması anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

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