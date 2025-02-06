Macron'dan Colani'ye tebrik telefonu: Fransa'ya davet etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Geçiş Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı görevine gelen Muhammed El Colani’yi (Ahmet eş-Şara) telefonla arayarak tebrik etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Colani’yi Fransa’ya davet etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın dün (5 Şubat Çarşamba) yaptığı açıklamaya göre Macron, “Suriye'deki geçiş sürecine tam desteğini” dile getirdi.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR KONUŞULDU

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın aktardığına göre Macron, Fransa’nın “Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve büyüme ile toparlanmanın önünün açılması yönündeki çabalara” vurguda bulundu.

Colani ise Macron’a teşekkür ederek “ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere mevcut zorluklar”ı dile getirdi. ekledi.

Colani’nin olası ziyaretine dair ise herhangi bir tarih belirtilmedi.

ERDOĞAN’I ZİYARET ETMİŞTİ

Colani, 4 Şubat Salı günü Türkiye’yi ziyaret ederek, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşmüştü.

İkili daha sonra ortak basın toplantısında konuşmuştu.