Macron'dan Ortadoğu mesajı: "Çatışmanın en azından birkaç gün durması gerek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki insani durumu ele alacaklarını belirten Macron, bölgedeki durumun unutulmaması ve bu konuda seferberliğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, Ortadoğu'da istikrarın yeniden sağlanmasını savunacaklarını söyleyerek, çok sayıda Körfez ülkesinin enerji üretim kapasitelerinin bu gece ilk defa saldırıya uğradığını kaydetti.

"ÇATIŞMANIN EN AZINDAN BİRKAÇ GÜN DURMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Macron, bölgede sağduyudan uzak bir şekilde gerilimin tırmanmakta olduğunun altını çizerek, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü aktardı.

"(Trump) O da gece sivil, gaz, petrol ve su altyapılarına yönelik bombardımanların ve saldırıların son bulması çağrısında bulundu" diyen Macron, söz konusu altyapılara yönelik saldırılara ara verilmesini, gerilimin hızlıca azalmasını ve müzakere masasına dönülmesini istediklerini dile getirdi.

Macron, "Bölge dini bayram dönemine girerken, zihinlerin yatışması gerektiğini ve müzakerelere şans tanımak için çatışmanın en azından birkaç gün durması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Fransa'nın bölgedeki saldırılara dahil olmadığını savunan Macron, saldırılardan etkilenen bazı bölge ülkelerinin savunulmasında rol aldıklarını kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Macron, "Bunu savaşın başından bu yana biliyoruz: Gaz ve petrol fiyatları arttı" dedi. Enerji üretim kapasitelerinin yıkılması halinde, saldırıların etkisinin daha kalıcı olacağını belirten Macron, İranlılara bu mesajı ilettiklerini, İran ile ABD arasında bu konuda doğrudan görüşmeler olmasını istediklerini söyledi.

Macron, üretim kapasitelerinin muhafaza edilmesi ve petrol, gaz ile gübrelerin yeniden taşınmasını sağlamak için Hürmüz Boğazı deniz taşımacılığının yeniden başlamasının sağlanması gerektiğini kaydetti.