Macron'dan Rusya hamlesi: Haftaya Avrupa ordu komutanlarını Paris'te toplamayı planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullanarak, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor