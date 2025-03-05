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Macron'dan Rusya hamlesi: Haftaya Avrupa ordu komutanlarını Paris'te toplamayı planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullanarak, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.

Dünya
  • 05.03.2025 22:38
  • Giriş: 05.03.2025 22:38
  • Güncelleme: 05.03.2025 22:41
Kaynak: iHA
Macron'dan Rusya hamlesi: Haftaya Avrupa ordu komutanlarını Paris'te toplamayı planlıyor
FOTOĞRAF: AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullanarak, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.

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