Macron'dan siyasi geleneklere aykırı atama: Fransa'da yeni başbakan Michel Barnier oldu

Fransa'da erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının başbakan adayını atamayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından başbakanlık krizi sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yeni bir hamle geldi.

Macron, merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron’un Michel Barnier’yi "Fransızlara hizmet edecek birleştirici bir hükümet kurmakla" görevlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Barnier'nin başbakan olarak atamasının, Macron'un anayasal sorumlulukları uyarınca "mümkün olduğu kadar istikrarlı" ve "çoğunluğu sağlama şansı olan" bir başbakan ve hükümet için yürüttüğü bir dizi istişarenin ardından yapıldığı kaydedildi.

73 yaşındaki Barnier, daha önce farkı kabinelerde görevlerde bulundu. 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Barnier, 2016-2021 döneminde Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi olarak görev yaptı.

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.

Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets’i atamayı reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Macron 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın galip gelmesinin ardından siyaset arenasına "netlik" kazandırmak için Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararı almıştı.

Solcu Yeni Halk Cephesi’nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu çıkarmıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets’i atamayı reddetmiş ve müzakereleri sürdüreceğini bildirmişti.​​​​​​​

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.