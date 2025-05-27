Macron'dan 'tokat' iddialarına yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin kendisine tokat attığı iddia edilen görüntülere yanıt verdi.

Macron ve eşi Brigitte Macron'un Vietnam ziyareti, çiftin uçaktan inmeden önce çekilen görüntüleriyle olaylı başlamıştı.

Associated Press'in kamerasına yansıyan görüntülerde, Brigitte Macron'un eşine makam uçağının kapısında tokat attığı görülüyordu. Kameraları fark eden Macron kendisini aşağıda bekleyen heyete selam verirken, ikili uçaktan beraber inerken, Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'un koluna girmediği görülmüştü.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberinde, Elysee Sarayı'nın verdiği demeçte görüntülerin asılsız olduğunun iddia edildiği ancak Macron'un yakın çevresinin görüntüyü "çiftler arasında sıradan bir kavga" yerine "suç ortaklığı anı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Macron'un çevresinden bir kaynak da görüntülere ilişkin açıklamasında, "Başkan ve eşinin seyahat öncesi gülerek rahatladıkları bir andı. Komplo teorisyenlerine üzerinde düşünecekleri bir şey vermeye yetmedi" ifadelerini kullandı.

Dün, dünya basının gündemine oturan bu görüntülere, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yanıt geldi.

"ATIŞIYORDUK, ŞAKALAŞIYORDUK"

Gazetecilerin bu konudaki sorusuna yanıtlaya Macron, "Eşimle atışıyorduk, şakalaşıyorduk, ben şaşırdım" dedi. Macron muhabirlere, "Şimdi bu bir tür gezegensel felakete dönüştü ve hatta bazıları teoriler bile üretiyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’a ait olduğu bildirilen görüntüler sosyal medyada gündem olduhttps://t.co/ZWutbkkSKJ pic.twitter.com/vvsoFT38aU — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 26, 2025

ELYSEE SARAYI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Elysee Sarayı da görüntüleri doğrulamış ancak ikili arasında yaşananların 'şakadan ibaret' olduğunu söylemişti.

Elysee'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer almıştı:

"Bu, Başkan ve eşinin seyahat başlamadan önce son bir kez rahatladıkları bir andı. Komplo teorisyenlerine malzeme vermek için yeterli değil"