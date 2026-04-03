Macron'dan Trump'ın kendisi ve ailesine yönelik sözlerine yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi ve ailesine yönelik açıklamalarını "seviyeli" bulmadığını belirtti.

Macron, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti.

Macron, burada basına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmelerle Trump'ın kendisi ve ailesi hakkındaki sözlerini değerlendirdi.

Macron, Trump'ın kendisi ve eşi Brigitte Macron hakkındaki sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Bugün son derece ciddi şeylerden bahsediyoruz. Bugün savaşta olan kadın ve erkeklerden, öldürülen sivillerden, bölgede devam eden savaştan bahsediyoruz. Bu savaşın ekonomilerimiz üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz. Vatandaşlarımızı düşünüyorum, Amerikalılar da aynı şeyi yaşıyor. Akaryakıt ve gazın fiyatları artıyor. Duyduğum sözler, kastettiğiniz sözler ne hoş ne de seviyeli."

Macron, Trump'ın bu sözlerinin "cevap vermeye değmediğini" belirtti.

TRUMP, MACRON'UN EŞİNDEN KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, ülkesi ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin dünkü "Ulusa Sesleniş" konuşmasında eşi Brigitte Macron'un, Cumhurbaşkanı Macron'a son derece kötü muamelede bulunduğunu savunarak "Macron'un hâlâ çenesine aldığı yumruğun etkisinden çıkmaya çalıştığını" söylemişti.

Trump, bir telefon görüşmesinde Macron'dan, Fransa'nın Körfez bölgesine bir askeri yardım ve derhal savaş gemileri göndermesini istediğini fakat bu talebinin reddedildiğini belirtmişti.

Macron'un kendisine, ABD savaşta galip geldikten sonra gemiler göndermeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, ona "Hayır, Emmanuel, savaş bittikten sonra ihtiyacım olmayacak" dediğini aktarmıştı.